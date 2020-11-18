Президент Армении назначил нового министра иностранных дел

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Ары Айвазяна министром иностранных дел страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президентского аппарата.

«Принимая в основу предложение премьер-министра, президент Армен Саркисян назначил Ару Айвазяна министром иностранных дел», — говорится в сообщении.

Ранее Айвазян занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Армении в Мексике, Коста-Рике, Кубе, Гондурасе, Гватемале и Панаме. В октябре он был отозван с этой должности и назначен заместителем министра иностранных дел Армении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пашинян анонсировал изменения в составе кабмина

— Глава Армении наградил медалями экипаж сбитого российского вертолета Ми-24

— Нарышкин обвинил США в разжигании розни между народами Азербайджана и Армении