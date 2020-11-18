Президент Армении назначил нового министра иностранных дел
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Ары Айвазяна министром иностранных дел страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президентского аппарата.
«Принимая в основу предложение премьер-министра, президент Армен Саркисян назначил Ару Айвазяна министром иностранных дел», — говорится в сообщении.
Ранее Айвазян занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Армении в Мексике, Коста-Рике, Кубе, Гондурасе, Гватемале и Панаме. В октябре он был отозван с этой должности и назначен заместителем министра иностранных дел Армении.
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