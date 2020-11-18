Власти Петербурга разрешили митинговать рядом с больницами и школами

Депутаты законодательного собрания Петербурга приняли поправку в закон о митингах, которая разрешит проводить акции протеста рядом со школами и больницами, сообщает РИА «Новости».

Так, поддержали нововведение 36 городских депутатов, один высказался против.

Теперь власти северной столицы не смогут запретить проведение митинга или демонстрации на основании того, что в ее районе могут располагаться культурные и социальные учреждения.

Изменения в законодательстве Петербурга вызваны позицией Конституционного суда РФ, который ранее признал не соответствующей Конституции аналогичную статью закона в Самарской области.

Она ограничивала проведение массовых мероприятий ближе 150 м от школ, детских садов, больниц и религиозных сооружений, отмечает агентство.

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