Генпрокурор раскрыл детали по делу аудитора Счетной палаты Меня
Марина Львова
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СК располагает доказательствами вины Михаила Меня, бывшего губернатором Ивановской области, заявил генпрокурор Игорь Краснов на заседании Совета Федерации. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Следственный комитет расследует дело о хищении 700 млн рублей из бюджета в 2011 году.
»Следственный комитет РФ расследует дело в отношении хищения в Ивановской области в 2011 году, получены достаточные доказательства вины Михаила Меня, занимавшего тогда должность губернатора Ивановской области», — сообщил Краснов.
Ранее Совет Федерации на пленарном заседании рассмотрел вопрос о даче согласия генпрокурору России на задержание в качестве обвиняемого аудитора счетной палаты РФ Михаила Меня.