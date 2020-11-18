Генпрокурор раскрыл детали по делу аудитора Счетной палаты Меня

СК располагает доказательствами вины Михаила Меня, бывшего губернатором Ивановской области, заявил генпрокурор Игорь Краснов на заседании Совета Федерации. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Следственный комитет расследует дело о хищении 700 млн рублей из бюджета в 2011 году.

»Следственный комитет РФ расследует дело в отношении хищения в Ивановской области в 2011 году, получены достаточные доказательства вины Михаила Меня, занимавшего тогда должность губернатора Ивановской области», — сообщил Краснов.

Ранее Совет Федерации на пленарном заседании рассмотрел вопрос о даче согласия генпрокурору России на задержание в качестве обвиняемого аудитора счетной палаты РФ Михаила Меня.