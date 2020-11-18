В Кремле прокомментировали данные о лечении владимирского губернатора в московской клинике

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят связи между лечением губернатора Владимирской области Владимира Сипягина в частной московской клинике и ситуацией с коронавирусом в этом регионе.

Ранее Сипягин, лечившийся от COVID-19 амбулаторно, был госпитализирован. Он рассказал, что выбрал для лечения частную клинику в Москве, чтобы «не занимать койку» в государственных больницах региона. Губернатор также отметил, что лечится в Москве за свой счет.

«Я не вижу связи между его лечением в Москве и обеспечением лечения от коронавируса граждан в его области. Это отдельные вопросы», — сказал Песков.

По его словам, многие губернаторы находятся на лечении, но не перестают дистанционно исполнять свои функции.

«Человек сам должен принимать решение, где ему лечиться», — отметил Песков.

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