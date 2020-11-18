В Кремле объяснили запрос согласия СФ на миротворцев в Карабахе
В Кремле подтвердили, что запросили согласие Совета Федерации на отправку миротворцев в Нагорный Карабах.
Это необходимо из-за масштабности и ответственности миссии, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Да, действительно, было постановление 2015 года, которое являлось и является юридической базой для принятия президентом подобных оперативных решений», — заявил представитель Кремля. Однако, учитывая пятилетний срок, который может потом продлеваться при необходимости, было запрошено дополнительно разрешение, объяснил Песков.
Ранее СФ дал согласие на использование российских ВС для миротворческой миссии в Карабахе.
России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы.
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