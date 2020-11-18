Сагасти вступил в должность президента Перу
Антон Демидов
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Член конгресса Перу Франсиско Сагасти вступил в должность временного президента страны. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба парламента латиноамериканской республики.
Отмечается, что политик произнес клятву перед членами конгресса.
15 ноября правительство временного президента Мануэля Мерино, который пробыл у власти всего несколько дней, подало в отставку после гибели двух человек при разгоне оппозиционных протестов.
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