Сагасти вступил в должность президента Перу

Член конгресса Перу Франсиско Сагасти вступил в должность временного президента страны. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба парламента латиноамериканской республики.

Отмечается, что политик произнес клятву перед членами конгресса.

15 ноября правительство временного президента Мануэля Мерино, который пробыл у власти всего несколько дней, подало в отставку после гибели двух человек при разгоне оппозиционных протестов.

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