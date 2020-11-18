Трамп уволил главу службы кибербезопасности США Кребса

Президент США Дональд Трамп снял с поста главу Агентства по кибербезопасности Министерства внутренней безопасности США Криса Кребса. Об этом он написал в своем Twitter.

Действующий глава Белого дома отметил, что последнее заявление Кребса о выборах президента в США было очень недостоверным. По его словам, на выборах имели место быть «массовые нарушения и мошенничество, в том числе голосование умерших людей».

«Крис Кребс был уволен с должности главы агентства по кибербезопасности и инфраструктуре», — написал Трамп.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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