Россияне могут получить право требовать у оператора удаления сведений о себе

Депутат Антон Горелкин (Единая Россия) внес в Госдуму законопроект, дающий возможность любому россиянину требовать от оператора персональных данных удалить сведения о себе из общего доступа без дополнительных условий. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Законопроект предусматривает право субъекта персональных данных обратиться к любому оператору персональных данных с требованием удалить его персональные данные из общего доступа без дополнительных условий доказывания факта неправомерной обработки персональных данных», - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом также определено содержание требования от граждан в части, касающейся идентификации, аналогично требованиям, предусмотренным при направлении гражданином требований к оператору поисковой системы об удалении информации.

«Это позволит верифицировать субъекта персональных данных без проведения дополнительных процедур идентификации, а также исключает возможные случаи сбора оператором избыточных персональных данных», - говорится в материалах.

По мнению автора, положения законопроекта являются дополнительным регулированием применительно к правовым механизмам охраны частной жизни, изображения, защиты чести, достоинства и деловой репутации.

При этом законопроект оставляет без изменений обязательное условие получения согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных сделанных им общедоступными с сохранением исключений в виде обработки персональных данных в государственных, общественных и иных публичных интересах.

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