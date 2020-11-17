Парламент Украины собирает подписи за отставку правительства Шмыгаля

Депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Верховная рада Украины начала сбор подписей за отставку правительства Дениса Шмыгаля. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы начали сбор подписей за отставку правительства. Уже подписались 80 депутатов», — рассказал Гончаренко.

Денис Шмыгаль занял должность премьер-министра страны в 2020 году. Кабмин Шмыгаля был сформирован 4 марта 2020 года после отставки правительства Алексея Гончарука.

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