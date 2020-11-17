В правительстве рассматривают сокращение Роспечати и Россвязи

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил о возможном сокращении нескольких правительственных ведомств, в частности Роспечати и Россвязи. Об этом пишут «Известия».

По его словам, власти обсуждают вопрос оптимизации структуры Минцифры. Изменения могут произойти в ближайшем будущем, отмечает Хинштейн.

«К службе (Роскомнадзору) вопросов нет и быть не может. А вот что касается Роспечати и Россвязи — их будущее в правительстве обсуждается. Я не за или против их сокращения, просто констатирую факт, что это рассматривается», — рассказал он.

Также информацию о расформировании нескольких федеральных агентств подтвердил изданию близкий к правительству источник.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил начать реформу системы государственного управления с 1 января 2021 года и завершить ее до 1 апреля. В рамках оптимизации штата госслужащих, число чиновников центральных аппаратов федеральных органов власти должно сократиться на 5%, а территориальных органов — на 10%.

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