Суд на Украине отменил заочный арест Виктора Януковича
Павел Посадский
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Киевский апелляционный суд отменил заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об убийствах на Майдане, сообщает портал «Страна.ua».
По информации издания, суд назначил новое рассмотрение дела экс-президента в суде первой инстанции. Причины такого решения пока неизвестны.
Ранее Печерский суд Киева наложил на Януковича заочный арест по данному уголовному делу. В офисе Генпрокуратуры страны заявили, что это позволит начать процесс экстрадиции из РФ бывшего украинского лидера.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Приговор Януковичу по делу о государственной измене вступил в силу
— Украина будет добиваться экстрадиции Януковича из России
— На Украине от коронавируса скончался ключевой следователь ГБР по делам Майдана