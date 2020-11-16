Суд на Украине отменил заочный арест Виктора Януковича

Киевский апелляционный суд отменил заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об убийствах на Майдане, сообщает портал «Страна.ua».

По информации издания, суд назначил новое рассмотрение дела экс-президента в суде первой инстанции. Причины такого решения пока неизвестны.

Ранее Печерский суд Киева наложил на Януковича заочный арест по данному уголовному делу. В офисе Генпрокуратуры страны заявили, что это позволит начать процесс экстрадиции из РФ бывшего украинского лидера.

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