Посол Молдавии предсказал развитие отношений с Москвой после победы Санду

России не стоит ждать резкого ухудшения отношений с Молдавией после победы на президентских выборах проевропейского кандидата Майи Санду. Об этом в эфире телеканала »Россия 24» заявил посол республики в Москве Андрей Негуца.

«Сегодняшнее правительство, по крайней мере, определенный период будет продолжать действовать. И с этой точки зрения я не думаю, что сейчас будут какие-то принципиальные, резкие взаимоотношения между Молдовой и Россией», — указал Негуца.

Он отметил, что Молдавия является парламентской республикой и сконцентрировать в своих руках существенные полномочия новый президент не сможет.

Ранее ЦИК Молдавии объявил о победе во втором туре президентских выборов главы проевропейской Партии действия и солидарности Майи Санду. Она получила 57,75% голосов, действующий президент Игорь Додон — 42,25%.

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