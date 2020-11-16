Адвокаты намерены обжаловать арест мэра Томска
Михаил Кириллов
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Защита мэра Томска Ивана Кляйна, который был арестован по делу о превышении должностных полномочий, намерена обжаловать решение суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя защиты градоначальника.
«Обжаловать, конечно, да», — сообщил собеседник агентства.
Иван Кляйн был задержан 13 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий. Суд арестовал градоначальника до 13 января.
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