Трамп заявил, что выиграл президентские выборы

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Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что считает себя победителем прошедших выборов главы государства. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я победил на выборах!», — объявил Трамп,

Его твит был отмечен платформой как содержащий недостоверную информацию.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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