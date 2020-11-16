Санду одержала победу на президентских выборах в Молдавии
Максимс Краюшкинс
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Лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду побеждает во втором туре выборов президента, набрав 56,28% голосов после обработки 100% протоколов. Об этом сообщает РИА «Новости».
ЦИК Молдавии обработал все протоколы с избирательных участков внутри страны. За Додона проголосовали 43,72% избирателей.
ЦИК обработал 98,69 % протоколов. До сих пор продолжается работа избирательных участков в США и Канаде.
В Молдавии проходит второй тур выборов президента страны. В нем участвуют глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Выборы завершатся в 22.00 мск.
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