Санду одержала победу на президентских выборах в Молдавии

Лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду побеждает во втором туре выборов президента, набрав 56,28% голосов после обработки 100% протоколов. Об этом сообщает РИА «Новости».

ЦИК Молдавии обработал все протоколы с избирательных участков внутри страны. За Додона проголосовали 43,72% избирателей.

ЦИК обработал 98,69 % протоколов. До сих пор продолжается работа избирательных участков в США и Канаде.

В Молдавии проходит второй тур выборов президента страны. В нем участвуют глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Выборы завершатся в 22.00 мск.

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