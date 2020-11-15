В Варшаве обвинили Россию в испорченной репутации

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин обвинил Москву в регулярных информационных атаках и попытках создать плохую репутацию республике, сообщает РИА «Новости».

По словам чиновника, Россия стремится выставить Польшу страной, которая регулярно доставляет Европе проблемы.

«Самая большая угроза для Польши – это деятельность России, которая основана на лжи, манипуляции образом Польши, НАТО, Запада», — заявил Жарин.

Он добавил, что Москва совершает в отношении республики хакерские атаки, дипломатические выпады и провокации.

Чиновник добавил, что аналогичной деятельностью также занимаются Китай и Германия.

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