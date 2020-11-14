Армянская партия «Адеквад» заявила о задержании своего лидера
Максимс Краюшкинс
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Оппозиционная армянская партия «Адеквад» заявила о задержании своего лидера Артура Даниеляна. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Только что задержан Артур Даниелян, пока не знаем, Службой национальной безопасности или полицией, не знаем даже за что», - говорится в Telegram-канале партии.
В партии пообещали представить детали.
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