Названы имена задержанных по делу о покушении на Пашиняна

Служба национальной безопасности Армении задержала подозреваемых по делу о попытке убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна, указано в сообщении ведомства.

В частности, были задержаны экс-глава СНБ и действующий председатель партии «Айреник» («Отечество») Артур Ванецян, командир Сисианского добровольческого отряда Ашот Минасян, экс-депутат парламента и бывший руководитель фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян, а также член Армянской революционной федерации А. А.

В ходе обысков в квартирах подозреваемых по делу было обнаружено огнестрельное оружие, взрывные устройства и боеприпасы, отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что СНБ Армении сообщила о предотвращении покушения на премьер-министра страны Никола Пашиняна и узурпацию власти.

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