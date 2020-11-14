Трамп приехал на митинг своих сторонников в Вашингтоне

Действующий президент США Дональд Трамп проездом появился на митинге своих сторонников в Вашингтоне, сообщает New York Post.

Автомобиль, в котором находился Трамп, проехал рядом с собирающейся в двух кварталах от Белого дома толпой, указано в сообщении. Ранее глава государства намекал в своем Twitter, что может посетить мероприятие.

Ранее сообщалось, что сторонники действующего президента США Дональда Трампа собрались на митинг в его поддержку в Вашингтоне.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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