Жапаров подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров подал документы в ЦИК, чтобы его зарегистрировали кандидатом в президенты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента.

«Жапаров сегодня, 14 ноября, представил в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики пакет документов для выдвижения своей кандидатуры на должность президента», — говорится в сообщении.

5 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, прошедших 4 октября. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. 9 октября беспорядки в Бишкеке возобновились. После добровольной отставки президента Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Полномочия главы государства перешли к Жапарову. Досрочные президентские выборы в Киргизии должны состояться 10 января 2021 года.

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