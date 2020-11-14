И. о. президента Киргизии Жапаров подал документы на участие в выборах главы государства

И. о. президента Киргизии Садыр Жапаров подал документы в ЦИК для участия в выборах главы республики 10 ноября 2021 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента.

Жапаров подал пакет документов в Центральную избирательную комиссию 14 ноября.

Согласно постановлению ЦИК КР о перечне документов для кандидатов на должность главы государства, Жапаров предоставил заявление о намерении баллотироваться в президенты, сведения об отсутствии гражданства в другом государстве, сертификат об уровне владения государственным языком и другие необходимые справки, формы и копии документов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Верховный суд Киргизии оправдал Жапарова по делу о попытке захвата власти в 2012 году

— Полномочия президента Киргизии перейдут к спикеру парламента

— Путин провел разговор с и.о. президента Киргизии