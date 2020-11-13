Национальные выборы в Ливии пройдут 24 декабря 2021 года
Национальные выборы в Ливии пройдут 24 декабря 2021 года, заявила и.о. спецпредставителя генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс, ссылаясь на решение участников форума политического диалога в Тунисе. Об этом пишет РИА «Новости».
«Сегодня 75 участников этого форума решили, что дата для национальных выборов на конституционной основе должна приходиться на 24 декабря 2021 года», — сказала Уильямс.
Эта дата приходится на 70-летие с момента объявления независимости Ливии.
В Ливии продолжается противостояние между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.
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