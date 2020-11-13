Таиланд разрешил въезд иностранцам со счетом в банке на 1,3 млн рублей
Карина Казанцева
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Таиланд разрешил въезд туристам, у которых на банковском счете хранится не меньше 500 тыс. бат (1,3 млн руб.), пишет портал Travel Off Path.
Также для въезда в страну понадобится страховка на сумму не менее $100 тысяч. Она также должна покрывать расходы на лечение коронавируса.
Более того, на границе иностранцы должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сдать анализ повторно в аэропорту и отправиться на двухнедельный карантин.
В Таиланде коронавирусом заразились 3 852, скончались 60 человек.
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