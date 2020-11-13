«Единая Россия» приостановит членство мэра Томска Кляйна из-за уголовного дела
Партия «Единая Россия» приостановит членство мэра Томска Ивана Кляйна в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба партии со ссылкой на замсекретаря томского регионального отделения единороссов Степана Михайлова, передает ТАСС.
«Приостановка членства в связи с возбуждением уголовного дела до решения суда предусмотрена в уставе партии. Соответствующее решение принимает президиум регионального политсовета - руководящий орган партии в субъекте», — цитирует слова Михайлова служба.
Отмечается, что президиум рассмотрит данный вопрос после 16 ноября.
Кляйн был задержан 13 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий.
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