Мадуро и Путин могут провести переговоры в декабре
Павел Посадский
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Переговоры глав РФ и Венесуэлы могут состояться в декабре 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента латиноамериканской республики Дельси Родригес.
«Да, очень скоро, в следующем месяце», — сказала Родригес.
Она не уточнила конкретную дату и место проведения переговоров.
Последняя встреча президентов РФ и Венесуэлы проходила в сентябре 2019 года в Москве.
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