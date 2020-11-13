Мадуро и Путин могут провести переговоры в декабре

Переговоры глав РФ и Венесуэлы могут состояться в декабре 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента латиноамериканской республики Дельси Родригес.

«Да, очень скоро, в следующем месяце», — сказала Родригес.

Она не уточнила конкретную дату и место проведения переговоров.

Последняя встреча президентов РФ и Венесуэлы проходила в сентябре 2019 года в Москве.

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