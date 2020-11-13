Додон заявил, что не допустит сделать из Молдавии «пушечное мясо НАТО» в борьбе против РФ

Кандидат в президенты Молдавии Игорь Додон заявил, что не допустит, чтобы из его страны сделали «пушечное мясо НАТО» в борьбе против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«НАТО нам не надо, я категорически против того, чтобы Молдавия стала пушечным мясом для НАТО против России. И я этого не допущу как президент страны и как гражданин страны», — сказал политик.

Он отметил, что Молдавия является нейтральной страной и ей следует такой быть и дальше.

Додон подчеркнул, что никакой военной базы НАТО или иных баз в республике не будет, так как страна не собирается воевать за другие государства и использовать молдавских граждан в геополитических играх.

Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.

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