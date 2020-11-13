CNN: Байден одержал победу в колеблющемся штате Аризона

Демократ Джо Байден одержал победу в колеблющемся штате Аризона на президентских выборах США. С таким прогнозом выступил телеканал CNN.

Согласно оценкам телеканала, Байден получил в Аризоне 11 голосов выборщиков. Так, после обработки 99% бюллетеней демократ набирает в этом штате 49,4% голосов избирателей, а действующий президент США Дональд Трамп — 49,1%. Отрыв между двумя кандидатами составляет больше 11 тыс. голосов.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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