WP: Байден рассматривает назначение Хиллари Клинтон постпредом при ООН

Кандидат в президенты США Джо Байден, названный рядом СМИ победителем президентской гонки, рассматривает возможность включения в свою администрацию бывшего госсекретаря и кандидата на пост главы государства в 2016 году Хиллари Клинтон. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на информированный источник.

Команда Байдена обсуждает назначение Клинтон на пост постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН, рассказал источник. По его словам, подобное назначение подчеркнуло бы важность этой должности в президентской администрации.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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