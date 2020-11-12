Трамп продлил санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп продлил пакет санкций в отношении Ирана, который был введен в конце 1970-х годов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Белого Дома.

«Наши отношения с Ираном еще не нормализовались <…> По этой причине я решил, что необходимо продлить режим чрезвычайного положения в отношении Ирана, объявленный в указе 12170 от 14 ноября 1979 года», — говорится в заявлении Трампа.

Отмечается, что указанные санкции связаны не с ядерной программой Ирана, а с обвинениями Вашингтона в адрес Ирана за поддержку терроризма.

Так, они подразумевают, в частности, заморозку финансовых активов правительства республики.

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