Трамп продлил санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп продлил пакет санкций в отношении Ирана, который был введен в конце 1970-х годов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Белого Дома.
«Наши отношения с Ираном еще не нормализовались <…> По этой причине я решил, что необходимо продлить режим чрезвычайного положения в отношении Ирана, объявленный в указе 12170 от 14 ноября 1979 года», — говорится в заявлении Трампа.
Отмечается, что указанные санкции связаны не с ядерной программой Ирана, а с обвинениями Вашингтона в адрес Ирана за поддержку терроризма.
Так, они подразумевают, в частности, заморозку финансовых активов правительства республики.
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