США призвали Минск начать конструктивный диалог с КС оппозиции

Вашингтон в очередной раз призвал официальный Минск начать конструктивный диалог с Координационным советом белорусской оппозиции, отпустить всех политических заключенных и прекратить насилие над протестующими. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, передает ТАСС.

«Мы вновь призываем белорусские власти немедленно прекратить все возрастающее применение насилия против мирных демонстрантов, освободить всех политических заключенных и других мирных протестующих, которые были задержаны, а также участвовать в содержательном диалоге с Координационным советом и гражданским обществом Белоруссии», — говорится в заявлении.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

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