Зеленский рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский, госпитализированный в одну из больниц Киева с коронавирусом, заявил, что чувствует себя хорошо и продолжает работать из палаты в удаленном режиме. Об этом он рассказал в видеообращении, которое опубликовал телеканал «Украина 24».
«Чувствую я себя достаточно хорошо. Третий день я нахожусь на самоизоляции, но не изолировался от работы. Выполняю свои обязанности. В онлайне у меня проходят совещания и звонки», — сказал Зеленский.
Зеленский сообщил о своем заражении коронавирусом 9 ноября. Позднее он был госпитализирован из-за ухудшения самочувствия.
По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более полумиллиона человек, жертвами инфекции стали более 9 тыс. человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Министр обороны Украины заболел коронавирусом
— Власти Украины ввели «карантин выходного дня» из-за коронавируса