Зеленский рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский, госпитализированный в одну из больниц Киева с коронавирусом, заявил, что чувствует себя хорошо и продолжает работать из палаты в удаленном режиме. Об этом он рассказал в видеообращении, которое опубликовал телеканал «Украина 24».

«Чувствую я себя достаточно хорошо. Третий день я нахожусь на самоизоляции, но не изолировался от работы. Выполняю свои обязанности. В онлайне у меня проходят совещания и звонки», — сказал Зеленский.

Зеленский сообщил о своем заражении коронавирусом 9 ноября. Позднее он был госпитализирован из-за ухудшения самочувствия.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более полумиллиона человек, жертвами инфекции стали более 9 тыс. человек.

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