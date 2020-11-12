МИД России назвал ошибкой заявление Азербайджана по крушению Ми-24

В МИД России прокомментировали слова посла Азербайджана Полада Бюльбюль, который объяснил крушение вертолета Ми-24 фразой «на войне как на войне — всякое может быть», передает РИА «Новости».

«Это большая ошибка. Если Россия исповедовала бы принцип «на войне как на войне», то ответ был бы сокрушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях», — отметили в внешнеполитическом ведомстве.

Там также подчеркнули, что Россия ожидает скорейшего расследования инцидента и наказания виновных.

Ранее стало известно, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Азербайджан признал вину в крушении вертолета и заявил, что сбил его случайно.

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