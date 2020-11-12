Медведев заявил, что Россия готова сотрудничать по вакцинам от COVID-19
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова сотрудничать со всеми странами по вакцинам от коронавируса, передает РИА «Новости».
По его словам, взаимодействие в этой сфере должно находиться вне политики.
Медведев подчеркнул, что Россия готова делиться своим опытом и сотрудничать со всеми желающими государствами, которых уже немало.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».
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