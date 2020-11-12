Депутат объяснил, почему в Белгородской области долго не могут назначить врио губернатора

Депутат Госдумы от Белгородской области Николай Земцов рассказал, что в регионе уже более месяца не назначен исполняющий обязанности губернатора, поскольку область – одна из самых успешных в стране.

Так парламентарий в беседе с «Газетой.Ru» отреагировал на отказ экс-министра транспорта Евгения Дитриха возглавить регион, о котором ранее сообщили источники РБК.

«Дело в том, что область с большим наследием. Губернаторство Савченко связано с длительным периодом успешного роста региона. Область по своей социально-экономической обстановке выгодно выделяется на фоне соседних регионов. Это один из лучших российских регионов, я считаю. Поэтому нужно искать особого человека, который сможет продолжить эту линию. От нуля расти всегда приятно, а упасть от тех показателей, заданных Савченко, можно весьма стремительно, если ничего не делать. Принять такое наследство – это принять особую ответственность. Может быть, именно с этим связан отказ», — предположил Земцов.

Вопрос о кандидатуре врио губернатора Белгородской области возник после отставки Евгения Савченко – лидера среди руководителей регионов по времени пребывания на своем посту. Губернаторское кресло Савченко занял еще с 1993 году при Борисе Ельцине.

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