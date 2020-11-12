Заразившегося коронавирусом Зеленского госпитализировали

Президента Украины Владимира Зеленского, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию, госпитализировали. Об этом сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что глава офиса украинского лидера Андрей Ермак также заразился коронавирусом.

«Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они (Зеленский и Ермак) находятся в Феофании. Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания…» — сказал Подоляк.

По его словам, президент находится в изолированной палате, в которой установлена спецсвязь. Он отметил, что Ермак также расположился в отдельной изолированной палате, они с главой государства общаются по телефону.

Как уточнил Подоляк, у Зеленского и Ермака прежний график работы, единственное ограничение – это изоляция.

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