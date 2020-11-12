Зеленский рассказал об «общих победах» Украины и США

Украинский президент Владимир Зеленский поздравил Соединенные Штаты с Днем ветеранов на своей странице в Facebook.

«Украинские американцы с честью и достоинством служили в рядах Вооруженных сил США», — заявил президент Украины. Он привел в качестве примера американского морского пехотинца Майкла Странка, участвовавшего в боях за Иводзиму во время Второй мировой войны, а также нескольких американцев украинского происхождения, которых удостоили высшей военной награды в США Медали Почета.

По словам Зеленского, эти «легендарные украино-американские воины служат живым свидетельством американских ценностей».

«Сегодня, в День ветеранов в Америке, украино-американские ветераны трепетно хранят украинскую культуру и боевой дух казачества. Спасибо Вам за Вашу постоянную поддержку Украины в эти трудные времена. Слава Украине! Боже, благослови Америку!» – заключил украинский президент.

День ветеранов отмечают в США 11 ноября.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США купили технику у Украины

— США пожелали Зеленскому скорейшего выздоровления

— Почти 30% украинцев хотели бы эмигрировать в Европу или США