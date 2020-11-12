Новым премьером Бахрейна стал наследный принц

Новым премьер-министром Бахрейна после смерти предыдущего главы правительства Халифы бен Сальмана Аль Халифы был назначен наследный принц Сальман Аль Халифа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на королевский указ.

Прежний премьер страны, принц Халифа бен Сальман аль-Халифа умер утром 11 ноября в клинике в США.

В связи с этим король Хамад ибн Иса Аль Халифа распорядился объявить в стране недельный траур и приспустить государственные флаги.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Умер премьер-министр Бахрейна