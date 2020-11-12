Участники диалога по Ливии согласовали план по объединению власти

Участники ливийского форума политического диалога согласовали дорожную карту по объединению органов государственной власти, заявила исполняющий обязанности спецпредставителя генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс, передает РИА «Новости».

В форуме в Тунисе, который проходит под патронажем Миссии ООН по поддержке Ливии, участвуют 75 делегатов.

«Участники политического диалога согласовали дорожную карту объединения государственных органов… договорились провести выборы не более чем через 18 месяцев (после начала переходного периода)», — сообщила Уильямс.

Согласно плану миссии ООН, этот форум должен завершиться выбором членов нового президентского совета и правительства Ливии. Кроме того, после одобрения состава правительства со стороны Палаты представителей Ливии и Высшего государственного совета в стране в соответствии с планом начнется переходный период. Он не должен превысить 18 месяцев. После переходного периода в Ливии должны пройти выборы.

В Ливии продолжается противостояние между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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