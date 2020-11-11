Рябков: пока у РФ нет понимания, будет ли продлен ДСНВ-3

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у Москвы пока нет уверенности в продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений с США, передает РИА «Новости».

«Совершенно нет такого понимания. Ситуация вызывает у нас большую озабоченность, потому что уже середина ноября, договор истекает 5 февраля. И по большому счету, Вашингтону нужно скорее соглашаться с теми предложениями, которые сделала российская сторона», — сказал Рябков.

Ранее заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил, что РФ и США пока не сумели согласовать условия по продлению договора, несмотря на общую заинтересованность в его сохранении.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.

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