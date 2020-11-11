Артемьев стал помощником Мишустина

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Игорю Артемьеву, возглавлявшему Федеральную антимонопольную службу (ФАС), пост помощника председателя правительства, передает ТАСС.

Российский премьер выразил благодарность Артемьеву «за многолетнюю профессиональную работу», после чего предложил ему пост помощника председателя правительства.

«Огромное спасибо за доверие и прежнее, и настоящее. Предстоит большая работа, и я буду с удовольствием этим заниматься», — ответил Артемьев.

Ранее сообщалось, что Артемьев покидает пост главы ФАС после 16 лет пребывания в донной должности. Его место занял бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский.

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