Оппозиция Армении объявила о создании комитета национального спасения
Бернст Ю.
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Представитель армянской оппозиционной партии «Дашнакцутюн» заявил о создании комитета национального спасения, передает РИА «Новости».
Оппозиция второй день требует отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, который подписал новое мирное соглашение по Карабаху.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. После подписания документа в Ереване начались протесты.
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