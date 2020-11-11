Оппозиция Армении объявила о создании комитета национального спасения

Представитель армянской оппозиционной партии «Дашнакцутюн» заявил о создании комитета национального спасения, передает РИА «Новости».

Оппозиция второй день требует отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, который подписал новое мирное соглашение по Карабаху.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. После подписания документа в Ереване начались протесты.

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