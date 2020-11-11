Премьер Грузии вылечился от коронавируса
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария вылечился от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации грузинского правительства.
«Премьер-министр Грузии Георгий Гахария вылечился от коронавируса. Его ПЦР-тест показал отрицательный результат», — рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что глава правительства вернулся к работе в штатном режиме.
Премьер заразился коронавирусом 2 ноября. До этого он несколько дней находился в самоизоляции из-за выявления инфекции у его охраны.
На сегодняшний день в Грузии выявлено 63 650 случаев инфицирования, 37 390 пациентов выздоровели, 521 скончался.
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