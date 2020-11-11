Возглавлявший ФАС Артемьев может стать помощником Мишустина
Анна Светлова
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Возглавлявший Федеральную антимонопольную службу 16 лет Игорь Артемьев может стать помощником премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой источник, представившего документ правительства.
«Назначить Артемьева Игоря Юрьевича помощником председателя правительства Российской Федерации Мишустина М.В. на время исполнения Мишустиным М.В. полномочий председателя правительства Российской Федерации...» — говорится в готовящемся постановлении.
Ранее сообщалось, что Артемьев покинет свой пост главы ФАС и перейдет на другую «статусную должность».
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