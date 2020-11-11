Экс-президент Киргизии Атамбаев попросил суд оставить его под стражей

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев попросил суд оставить его под стражей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советницу экс-главы государства и Кундуз Жолдубаеву.

«У меня одна просьба к суду — оставьте меня под стражей, и так мне дали 11 лет в колонии, но ни одного показания на меня нет. Все докажет время... Канат Сагынбаев, Фарид Ниязов, которые рядом со мной сидят, — сидят из-за того, что не предали меня. Я выдержу все», — процитировала Жолдубаева слова Атамбаева в суде.

Атамбаев передал власть своему преемнику и Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. В июне 2020 года суд приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.

Экс-президент был освобожден из СИЗО ГКНБ своими сторонниками на фоне массовых беспорядков 5 октября. Суд вскоре после освобождения изменил ему меру пресечения на домашний арест. Однако 10 октября Атамбаева вновь задержали.

5 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, прошедших 4 октября. ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.

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