Байден заявил, что хочет поговорить с Трампом

Кандидат от демократов на выборах главы государства в США Джо Байден заявил, что хочет поговорить с действующим американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Журналисты спросили у Байдена, что бы он сказал Трампу, который отказался признать свое поражение на президентских выборах.

«Господин президент, я ожидаю разговора с вами», — ответил им Байден.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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