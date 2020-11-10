Помпео уверен в победе Трампа на выборах

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Госсекретарь США Майк Помпео считает, что на посту президента США останется Дональд Трамп, следует из его заявления на брифинге. Об этом сообщает Reuters.

В ходе брифинга Помпео заявил, что в США будет осуществлена «плавная передача власти второй администрации Трампа».

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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