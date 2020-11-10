Франция предложит реформировать Шенгенскую зону
Полина Рутковская
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Париж намерен выступить с предложениями по реформированию Шенгенской зоны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает Reuters.
По словам Макрона, реформирование зоны необходимо в целях обеспечения безопасности на внешних границах евросоюза.
Шенгенская зона включает в себя 26 европейских государств, которые присоединились к нормам Шенгенского законодательства Европейского союза и отменивших пограничный контроль между собой.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Макрон призвал страны Европы дать общий ответ на террористическую угрозу
— Совместная борьба с терроризмом: о чем Путин договорился с Макроном
— ЕС рассчитывает получить доступ к зашифрованным сообщениям для борьбы с терроризмом