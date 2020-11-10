Франция предложит реформировать Шенгенскую зону

Париж намерен выступить с предложениями по реформированию Шенгенской зоны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает Reuters.

По словам Макрона, реформирование зоны необходимо в целях обеспечения безопасности на внешних границах евросоюза.

Шенгенская зона включает в себя 26 европейских государств, которые присоединились к нормам Шенгенского законодательства Европейского союза и отменивших пограничный контроль между собой.

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