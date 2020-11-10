Абакаров ушел с поста мэра Дербента
Полина Рутковская
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Мэр дагестанского Дербента Хизри Абакаров сообщил об уходе с должности на своей странице в Instagram.
Абакаров заявил, что подписал постановление о досрочном прекращении полномочий главы Дербента. Временно исполняющим обязанности мэра назначен первый заместитель Абакарова Рустамбек Пирмагомедов, указано в сообщении.
«Я вас не покидаю, буду регулярно приезжать и курировать работу по обновлению и улучшению нашего любимого Дербента», — написал политик.
В одной из следующих публикаций сообщается, что врио главы Дагестана Сергей Меликов назначил Хизри Абакарова государственным секретарем республики.
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