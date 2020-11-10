Лукашенко и Мишустин провели телефонные переговоры
Антон Демидов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 10 ноября, провел телефонный разговор с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Там отметили, что в ходе беседы Лукашенко и Мишустин обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений в сфере экономики.
В пресс-службе рассказали, что они также пообщались насчет ситуации с эпидемией COVID-19 и мер противодействия распространению коронавирусной инфекции.
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