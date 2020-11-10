Жириновский призвал аннулировать загранпаспорт Навального

Лидер партии ЛДПР предложил аннулировать заграничный паспорт Алексея Навального, чтобы он остался за границей, сообщает РИА «Новости».

«Навальный, что им заниматься? Аннулируйте загранпаспорт. Все. Он остается за границей», — заявил политик.

В качестве примера Жириновский привел экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, который провел в России несколько лет и в настоящее время принимает российское гражданство. По мнению лидера ЛДПР, Навальный также «примет немецкое гражданство».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстераз. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили. Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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